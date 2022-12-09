資深花蓮縣議員笛布斯．顗賚 宣布角逐副議長

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）花蓮縣議會龍頭之爭，現任國民黨籍議長張峻爭取連任，但有黨內排黑條款增變數。另外，副議長也競爭激烈，無黨籍原住民資深議員笛布斯．顗賚今天宣布參選副議長，目前已有4人表態。

花蓮縣議會有33席議員，下屆議員黨籍國民黨18席、無黨籍11席、民進黨3席及民眾黨1席，其中10席是原住民籍。

笛布斯．顗賚是第5選區（花蓮市、新城鄉、秀林鄉、吉安鄉平地原住民）議員，這次選舉以最高票完成5連霸，今天上午透過臉書發布參選副議長宣言。

笛布斯．顗賚接受媒體聯訪指出，下屆議員只有2名國民黨籍議員比她資深，諮詢過2人都沒意願參選正副議長，自評資歷、議事運作熟悉度及議題討論時向來持平，她認為「自己是副議長最佳人選」。

至於參選議長可能性，她說，「議長需要很大的力量，不考慮」。

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笛布斯．顗賚說，自己無黨無派，不會跟任何人搭配，過去花蓮縣議會從來沒有出過原住民籍的正、副議長，她會先尋求原住民籍、無黨籍議員支持，希望能成為花蓮第一位原住民副議長。

花蓮縣議會副議長人選，除了笛布斯．顗賚之外，還有國民黨籍黃馨、吳建志及無黨籍林源富等人。國民黨花蓮縣黨部今天將回收當選議員參選意願調查表，13日下午3時舉行新當選議員座談會，依徵詢結果、個人參選意願及座談內容提供正、副議長推薦名單。（編輯：黃世雅）1111209