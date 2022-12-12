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攜手有線電視業者 新北各校布建2G光纖網路

2022/12/12 12:37（12/12 13:41 更新）
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新北市政府教育局12日舉辦記者會，市長侯友宜（前右4）宣布，攜手有線電視業者完成全市310校2G光纖網路布建，盼達到校園網路無死角，學習不卡關目標。中央社記者王鴻國攝 111年12月12日
新北市政府教育局12日舉辦記者會，市長侯友宜（前右4）宣布，攜手有線電視業者完成全市310校2G光纖網路布建，盼達到校園網路無死角，學習不卡關目標。中央社記者王鴻國攝 111年12月12日
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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市政府今天宣布，攜手中嘉寬頻、凱擘大寬頻及台灣大寬頻等3家有線電視業者，完成全市310校2G光纖網路布建，希望達到校園網路無死角，學習不卡關目標。

新北市政府教育局今天舉辦記者會說明，今年投入新台幣2.4億元建置校園網路基礎建設，攜手中嘉寬頻、凱擘大寬頻及台灣大寬頻等3家有線電視業者，完成全市公立高中職及國中小共310校2G光纖網路布建。

市長侯友宜會中與多名學生代表一起參與光纖網路2G測速連線儀式，象徵希望達到新北市從都市到偏鄉的校園網路無死角，學習不卡關目標。

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侯友宜接受媒體聯訪表示，新北市結合有線電視業者建置2G的光纖頻寬網路後，明年續將建構1萬8000台的無線基地台、4000具交換器，能夠讓孩子們在學習的過程中，更順暢、快速。不管是在都會、在偏鄉，學習上都會完全沒有落差，學習更快速。

教育局長張明文指出，新北市學校「教學」與「行政」正逐步走向「數位轉型」，校園網路頻寬更是全國各縣市中率先從原有1G全面升級2G ，可讓小型學校同時1000台平板、中大型學校2000平板上網順暢，藉此達到校園優化數位學習成效。（編輯：張銘坤）1111212

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