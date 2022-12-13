陳其邁考察東京豐洲市場 借鏡為前鎮漁港改造藍圖

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市長陳其邁今天清晨前往日本東京豐洲市場參訪，與豐洲市場場長大谷俊也交換魚市場改建經驗，借鏡豐洲市場遷建成功案例，作為高雄前鎮魚市場改造藍圖。

陳其邁11日下午率市府團隊啟程赴日，展開3天2夜行程，昨天拜會東京都知事小池百合子，並與友台的日本國會議員交流，今天一早參訪豐洲市場。

高雄市海洋局今天新聞稿表示，陳其邁清晨前往豐洲市場，與豐洲市場場長大谷俊也交換魚市場改建經驗，借鏡豐洲市場遷建成功案例，作為前鎮魚市場改造藍圖，期許前鎮漁港汲取經驗，成為台灣重要優質產銷場域及觀光景點。

大谷俊也引導陳其邁參訪豐洲市場「水產批發賣場樓棟」及「仲介批發賣場樓棟」，並說明場內規劃設置。陳其邁表示，正逢前鎮漁港專案建設改造之際，豐洲市場成功經驗可作為前鎮漁港發展藍圖。

海洋局表示，前鎮漁港營運至今已逾50餘年，將汲取豐洲市場改造成功經驗，規劃前鎮漁港多功能水產品運銷中心與魚市場符合現代衛生條件，以人車分流、魚體不落地、衛生安全、頂樓綠帶等模式設計，提高場內輸送效率，也提供消費者與零售商所需切割、加工魚片及包裝等需求。

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海洋局指出，高雄市為重要漁業產地，台灣約有7至8成鮪魚輸往日本，其中日本所食用鮪魚生魚片市場有4成為台灣所捕獲的鮪魚，另外還有秋刀魚等魚種銷往日本。

海洋局表示，此次參訪加深雙方漁業合作與交流，高雄市政府除加強現有漁業合作關係外，並積極輔導擴展水產品市場，市府也將率團參加2023年日本東京食品展，未來持續輔導漁民團體與外銷業者以高水準及客製化加工產品，與日本通路商合作試銷，後續視消費者需求擴增供貨。（編輯：謝雅竹）1111213