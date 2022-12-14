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台北馬拉松18日登場 捷運提前晨5時發車

2022/12/14 11:11
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（中央社記者陳昱婷台北14日電）2022台北馬拉松18日登場，為了朝向淨零碳排邁進，體育局協調捷運公司當天提早營運，各路線上午5時就會陸續發車，期盼民眾共同響應環保。

台北市政府、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會共同主辦的2022北馬拉松將在18日上午登場，其中馬拉松項目集合時間為上午6時、上午6時30分開跑，半程馬拉松上午6時30分集合、上午7時開跑，半馬輪椅組上午6時45分集合、上午6時55分開跑。

台北市體育局表示，2021台北馬拉松獲頒全球首張經英國標準協會（BSI）稽核通過的馬拉松碳足跡盤查證書，成為環保賽事的指標，今年再接再厲，攜手台北捷運公司朝淨零碳排和永續經營方向邁進。

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根據北捷公告，為方便民眾參加台北馬拉松，系統各路線18日當天將從上午5時起發車，包含淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線、文湖線及環狀線都會提早開始營運，小碧潭支線及新北投支線則維持上午6時起提供服務。

體育局指出，除了持續精進環保作為外，今年的台北馬拉松首度邀請15名肢障輪椅選手參賽以推廣運動平權，包含代表台灣參加1992年帕運會的呂豐和、郭文生與温吉成，期盼將來有更多元的族群共襄盛舉。（編輯：張銘坤）1111214

#體育局
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