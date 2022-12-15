嘉義藥師送藥途中意外過世 王必勝親自褒揚送別

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉縣藥師趙偉正5日外出送藥途中意外死亡，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天南下參加告別式，頒授衛生福利專業獎章彰顯其貢獻，並說趙偉正盡忠職守足以做為大家楷模。

現年67歲已過退休年紀的嘉義縣新港鄉全安藥局趙偉正，5日親自將藥送到有需要的鄉親手上，途中疑似為了撿拾被風吹起的藥袋猝死溝渠中，被發現時手還緊抓著藥袋。

趙偉正生前曾對妻兒說「要送藥到不能動為止」，沒想到一語成讖，今天出殯，王必勝特地南下嘉義新港參加告別式，代表衛生福利部頒發衛生福利專業獎章，褒揚其生前無私的奉獻。

王必勝接受媒體聯訪表示，趙偉正盡忠職守足以做為大家楷模，因此頒授衛生福利專業獎章彰顯其貢獻。

趙偉正兒子趙坤賢在告別式致謝詞表示，父親送藥時都很開心，雖然曾因此多次跌倒，還住進加護病房，但仍堅持為鄉親服務；雖然父親走了，自己依然會跟著父親的腳步，堅持送藥服務。

趙偉正告別式今天上午在嘉義新港生命紀念館舉行，立委陳明文、嘉義縣衛生局長趙紋華與新港地方人士都前來參加，送趙偉正最後一程。（編輯：黃世雅）1111215