朴子醫院籌劃東石院區 王必勝指地點合適

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）衛福部朴子醫院籌劃設置東石院區，服務嘉義沿海地區民眾，衛福部政務次長王必勝今天表示，東石消防隊旁預定用地合適，開設院區計劃向行政院報准後，會儘快實施。

朴子醫院針對嘉義縣沿海地區民眾醫療需求，計劃在消防局東石消防分隊旁設置東石院區，並已擬定計劃書將送衛福部審議，昨天王必勝與朴子醫院院長賴仲亮特別到預定地視察。

王必勝今天在嘉義新港參加藥師趙偉正告別式前接受媒體聯訪表示，預定地適合設院區，不過增設院區有一定程序要走，先要用地取得、擬定計劃報衛福部、再經行政院核准，整個程序都走完後，就會儘快實施。

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王必勝說，目前東石、布袋、義竹當地的醫療需求以門診、洗腎、長照、日間照護、復健為主，這也是東石院區現階段規劃的服務項目，至於住院服務，在院區成立之後視情況辦理。

立委蔡易餘則在臉書（facebook）貼文指出，為了落實醫療分級，避免資源過度集中，這2年來他和嘉義縣衛生局長趙紋華、賴仲亮密切合作，終於讓東石鄉興建院區的理想往前踏出一步。（編輯：黃世雅）1111215