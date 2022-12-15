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跨年「搖滾基隆城」 7組樂團嗨唱、7分鐘煙火秀

2022/12/15 15:00（12/15 15:16 更新）
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基隆市跨年晚會31日將在國門廣場登場，以「搖滾基隆城」主題，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯（前左3）15日表示，邀請7組樂團嗨唱，搭配7分鐘煙火秀和亥兒樂隊創作歌曲「台灣頭」，一同搖滾北台灣。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月15日
基隆市跨年晚會31日將在國門廣場登場，以「搖滾基隆城」主題，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯（前左3）15日表示，邀請7組樂團嗨唱，搭配7分鐘煙火秀和亥兒樂隊創作歌曲「台灣頭」，一同搖滾北台灣。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月15日
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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市跨年晚會將於31日晚間7時20分在國門廣場登場，以「搖滾基隆城」主題，邀請7組樂團嗨唱，搭配7分鐘海港煙火秀和亥兒樂隊創作歌曲「台灣頭」，一同嗨翻北台灣。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天在記者會表示，跨年即將到來，市府自2014年起號召獨立樂團演出，成功打造基隆跨年樂團特色，近年曾參與演出的樂團接連獲各項音樂大賞，可見基隆跨年晚會已成孕育獨立搖滾樂團的重要舞台。

曾姿雯說，這次邀請到7組潛力及口碑兼具的獨立樂團陪樂迷一起跨年，有以音樂治癒人心的雨神樂團及精通古韻搖滾的亥兒樂隊等基隆在地樂團等，並邀請金鐘主持人吳建恆和「甜美精靈」謝小柔同台主持。

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曾姿雯表示，每年跨年活動絕對不能缺少的煙火秀，市府今年邀請國際知名煙火設計師黃俊豪操刀，搭配亥兒樂隊的最新創作歌曲「台灣頭」，帶來聲光俱現的璀璨煙火。

此外，曾姿雯說，推薦樂迷安排冬遊基隆輕旅行，市府和眾教會合作，在海洋廣場立有一棵18公尺LED聖誕樹，外加1公尺的璀璨伯利恆之星，打造全台唯一的耶誕海港美景，民眾千萬別錯過。（編輯：李錫璋）1111215

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曾姿雯
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