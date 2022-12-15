推創意回收桶 新北市攜手民團促垃圾分類更便捷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市環保局、台灣重新思考環境教育協會15日下午在市府發表新的公共空間垃圾桶，改變以往傳統的市府垃圾箱，希望讓民眾更深刻了解垃圾分類重要性。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年12月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市府攜手民間團體今天推出改造公共空間垃圾桶，透過清楚分類指示、回收種類等，盼提升民眾資源回收意願，降低後端清潔工作負擔，2處改造示範區盼讓回收物能有效再利用。

新北市政府環保局、台灣重新思考環境教育協會今天下午在新北市政府發表新的公共空間垃圾桶，改變以往傳統的市府垃圾箱，希望讓民眾更深刻了解垃圾分類重要性。

台灣重新思考環境教育協會（RE-THINK）團隊表示，以往調查發現，民眾認為無法正確分類的主因，是回收標示不明確、不同場域的分類規定也不同、或分類邏輯設計太複雜。

協會指出，這次改造的垃圾桶從源頭就完成細分類，並增加設計廚餘、紙容器、玻璃罐、紙類、塑膠、鐵鋁罐等分類項目，分類資訊及指示也更簡明，讓民眾可以更瞭解，分類桶以特殊開口及外型設計，讓未分類的垃圾、家用垃圾不易丟入資源回收桶。

新北市環保局長程大維接受中央社記者訪問時表示，民眾清楚養成垃圾分類與資源回收的項目，是垃圾減量的關鍵，透過改造垃圾資源回收桶，有助於引導民眾良好的回收習慣。

新北市清潔人員在記者會分享，觀察到最常丟錯的垃圾為紙容器、廚餘，因為找不到地方可丟棄；珍珠奶茶、咖哩飯最讓清潔人員困擾，因為髒臭黏膩容易污染其它可回收物。

環保局指出，生活中物品百百種，且有許多屬於複合材質的產品，以往市府的回收桶就有細分各類回收項目，民眾是否願意將回收資源投入正確的去處，攸關到清潔人員再處理細分類的工作負荷。

環保局表示，這次攜手「RE-THINK」團隊推創意回收空間示範場所，由花旗銀行贊助改造經費，在市府地下1樓公共空間設置2處示範區的實驗場域，希望以後可以在校園、辦公場所推廣。（編輯：戴光育）1111215