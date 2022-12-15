桃園長庚轉運站啟用 未來每天將服務約1000班次

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由桃園市政府與長庚醫療財團法人合作推動的桃園長庚轉運站BOT案，15日正式啟用已完工的轉運站棟建築，為桃園首座整合桃園機場捷運、城際與市區客運、汽機車、計程車、YouBike公共自行車租賃站等多運具轉乘的大型轉運站。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月15日

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）由桃園市府與長庚醫療財團法人合作推動的桃園長庚轉運站BOT案，今天正式啟用已完工的轉運站棟建築，未來每天將服務約1000班次，並提供580席汽車停車格、1040席機車停車格。

桃園市長鄭文燦致詞表示，這是桃園首座整合桃園機場捷運、城際與市區客運、汽機車、計程車、YouBike公共自行車租賃站等多運具轉乘的大型轉運站，可減少客運路線繞經龜山地區，紓解林口交流道周邊道路交通負荷。

鄭文燦指出，已完成轉運站棟工程，從11月21日起陸續進駐30條客運路線，包含26條國道客運路線及4條長庚醫院區間車，12月17日將再進駐5條市區公車，未來每日將服務約1000班次。

鄭文燦說，轉運站棟B1及2至5樓設置停車空間，提供580席汽車停車格、1040席機車停車格，還有多功能美食及購物商場，並在地下一樓設置連通道直達林口長庚紀念醫院，便利民眾停車就醫探病等需求。

長庚決策委員會主委程文俊表示，位處林口交流道旁的醫院有多線客運交會，以往路邊停靠方式上下乘客，常造成塞車、回堵，期望透過桃園長庚轉運站的啟用讓交通更順暢便利，至於國際會議中心部分可望於明年啟用，成為國際間專業合作交流重要平台。

交通局表示，已協調高公局進行匝道車道、沿線號誌秒數等調整，讓交通動線更順暢，未來將視轉運站運轉狀況，與新北市政府討論將新北市的市區客運路線進駐桃園長庚轉運站。

交通局指出，「桃園長庚轉運站BOT案」由桃園市政府提供土地，長庚醫療財團法人投資新台幣14.6億元，興建營運地上5樓、地下1樓的轉運站及國際會議中心，並回饋市府605坪公共空間，作為青年青創基地及長庚圖書分館，結合政府、企業與民眾的力量，創造三贏局面。（編輯：李錫璋）1111215

桃園市政府與長庚醫療財團法人合作推動桃園長庚轉運站BOT案，15日正式啟用已完工的轉運站棟建築。全案由市府提供土地，長庚醫療財團法人投資新台幣14.6億元興建，並回饋市府605坪公共空間，作為青年青創基地及長庚圖書分館，結合政府、企業與民眾力量，創造3贏局面。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月15日