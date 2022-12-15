國民黨竹市正副議長假投票 遭質疑不符民主程序

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國民黨新竹市黨部15日辦黨部座談會，並針對正副議長人選進行假投票，但議會黨團總召陳治雄（中）表示，原只是討論黨務的座談，市黨部卻突然提出要推舉正副議長人選，事先未徵詢其他人意見，且在議長候選人名單上只有現任議長許修睿1人，他認為並不符合民主程序。中央社記者郭宣彣攝 111年12月15日

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（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）國民黨新竹市黨部今天舉辦座談，並對正副議長人選進行假投票，僅爭取連任的竹市議長許修睿獲過半支持。議會黨團總召陳治雄認為，名單只有1人不符民主程序。市黨部指出，將持續溝通。

陳治雄向中央社記者表示，原本今天只是討論黨務的座談會，市黨部卻突然提出要推舉正副議長人選，市黨部事先沒有徵詢其他人意見，且在議長候選人名單上只有許修睿1人，明顯不符合民主程序。

陳治雄說，推舉正副議長人選的會議，應由議會黨團召開，但最後被黨部否決；若要推舉人選，應該把14名議員當選人（包含2名以無黨籍參選的議員當選人陳啟源、余邦彥）都要列入候選人，讓黨員勾選，市黨部的程序不符民主程序與規定。

對此，國民黨新竹市黨部向中央社記者指出，因為下屆市議員尚未就職，今天由市黨部主辦黨團會議程序合乎規定，且在事前，已有徵詢議員當選人對正副議長人選是否有意見。

市黨部表示，因部分議員當選人沒有回應、也無表態，因此，在會議提出有表態爭取連任的許修睿、新竹市副議長余邦彥為正副議長人選，並安排黨內初選投票。

市黨部指出，會議上，就議長人選部分進行記名投票，許修睿拿下8票取得過半票數，另有3人離席、3人未完成投票；由於議員陸續離開，副議長部分未進行投票。

針對投票結果，市黨部表示，仍會提報黨中央裁示，對於議員提出的意見，會持續溝通。（編輯：戴光育）1111215