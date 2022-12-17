2023高雄跨年重返時代大道 市府祭交管疏運措施

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2023高雄跨年「亞灣未來市演唱會」重返時代大道舉行，市府17日表示，夢時代周邊道路將實施交通管制。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）2023高雄跨年「亞灣未來市演唱會」重返時代大道舉行，市府今天表示，夢時代周邊道路將實施交管，捷運、輕軌和台鐵加開疏運，並有捷運橘線接駁，人潮熱區2輕軌站則將暫停服務。

高雄市跨年跨兩次引發話題，市府日前公布重返時代大道的「亞灣未來式」演出卡司包括金曲歌后艾怡良、新生代饒舌抒情歌手高爾宣、「鄉民老婆」Julia吳卓源及Kimberley陳芳語等，搭配180秒亞灣跨年花火，讓不少民眾引頸期盼。市府交通局今天透過新聞稿說明周邊道路交通管制與疏運措施。

配合時代大道（中山路至成功路段）舞台搭設，自12月21日起管制通行。12月31日活動當天，周邊區域道路，復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西、成功二路（含）以東之區域，自下午3時至隔日凌晨1時30分，實施3階段交通管制。為維護活動會場內民眾安全，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

疏運措施部分，交通局提醒，捷運搭至紅線R6凱旋站出站可直達會場，建議民眾多利用；捷運也將延長營運至元旦凌晨2時，班次加密至3分鐘一班。但為確保人潮安全，緊鄰會場的輕軌C4凱旋中華站、C5夢時代站，傍晚5時後不提供服務，須在C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車。

散場疏運部分，捷運和輕軌端站末班車發車時間分別為元旦凌晨2時和1時30分，行經會場的市公車小港幹線（69）、三多幹線（70）、林園幹線（紅3）延長營運至凌晨1時，台鐵則加開北上5班次列車及南下3班次列車服務外縣市民眾。

針對搭乘捷運橘線往來會場者，交通局加開「橘線文化中心站-跨年活動會場」免費接駁專車，進場服務時間為31日晚間10時至11時，散場服務時間則為31日11時30分至元旦凌晨1時。更多詳細資訊可至高雄市政府交通局網頁「跨年專區」查詢。（編輯：謝雅竹）1111217

2023高雄跨年「亞灣未來市演唱會」重返時代大道舉行，市府17日表示，捷運、輕軌和台鐵將加開疏運，但為顧及安全，人潮熱區2輕軌站傍晚5時後將暫停服務。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月17日