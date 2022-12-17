彭振聲缺席市政交接 柯文哲：主要是負責排行程

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市副市長彭振聲缺席市政交接會議，遭外界質疑給下任的蔣萬安團隊穿小鞋。台北市長柯文哲表示，彭振聲主要是負責排會議行程，避免同時間有2件事在交接。

柯文哲今天出席興國公園全齡幸福成果發表會，接受媒體聯訪時被問及彭振聲未出席昨天的交接會議、下週一交接行程也請假，是否在給台北市長當選人蔣萬安穿小鞋。

柯文哲緩頰表示「不會啦」。柯文哲說，整個交接計畫是他制定，府層級有25個議題，每個都有PM（專案人員），同時還有局處交接，彭振聲主要是負責排會議行程，盡量避同一時間有2件事情在交接，不然就無法聽完全程。

另外，媒體追問，有無關心子弟兵、新竹市長當選人高虹安的助理費爭議。

柯文哲說，雖然他前幾天在新加坡出訪，但沿路都有用社群軟體關注發展，也有傳Line跟高虹安說加油，雖想關心但也不想這時候給高虹安壓力。

媒體追問台灣民眾黨決議此事戰場限縮在立院、不要延燒到黨部一事，柯文哲說，因為是高虹安在立法院的問題，該誰回答、該在哪裡處理就在哪裡處理。

被問及此事是否會影響角逐2024總統，柯文哲說衝擊是另外一回事，整件事情他覺得動作都太大、違反比例原則，民進黨之所以在九合一選舉失利，可能就是因為「打過頭了」。（編輯：李錫璋）1111217