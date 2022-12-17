更多編輯台推薦新聞：
只生母雞、70億隻公雞免死 以色列新基因技術盼顧動物權
科技

只生母雞、70億隻公雞免死 以色列新基因技術盼顧動物權

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

彭振聲缺席市政交接 柯文哲：主要是負責排行程

2022/12/17 13:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市副市長彭振聲缺席市政交接會議，遭外界質疑給下任的蔣萬安團隊穿小鞋。台北市長柯文哲表示，彭振聲主要是負責排會議行程，避免同時間有2件事在交接。

柯文哲今天出席興國公園全齡幸福成果發表會，接受媒體聯訪時被問及彭振聲未出席昨天的交接會議、下週一交接行程也請假，是否在給台北市長當選人蔣萬安穿小鞋。

柯文哲緩頰表示「不會啦」。柯文哲說，整個交接計畫是他制定，府層級有25個議題，每個都有PM（專案人員），同時還有局處交接，彭振聲主要是負責排會議行程，盡量避同一時間有2件事情在交接，不然就無法聽完全程。

另外，媒體追問，有無關心子弟兵、新竹市長當選人高虹安的助理費爭議。

柯文哲說，雖然他前幾天在新加坡出訪，但沿路都有用社群軟體關注發展，也有傳Line跟高虹安說加油，雖想關心但也不想這時候給高虹安壓力。

媒體追問台灣民眾黨決議此事戰場限縮在立院、不要延燒到黨部一事，柯文哲說，因為是高虹安在立法院的問題，該誰回答、該在哪裡處理就在哪裡處理。

被問及此事是否會影響角逐2024總統，柯文哲說衝擊是另外一回事，整件事情他覺得動作都太大、違反比例原則，民進黨之所以在九合一選舉失利，可能就是因為「打過頭了」。（編輯：李錫璋）1111217

#柯文哲
#彭振聲
#高虹安
柯文哲
柯文哲拜會新加坡衛生部長 討論疫情管控人口老化 彭振聲缺席市政交接 柯文哲：不可能每次都出席
彭振聲
動物之家新建計畫卡關 北市都委會要求與地主溝通 柯文哲派副市長彭振聲任召集人 成立市政交接小組
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族