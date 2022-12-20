許淑華小內閣 前水利署長王瑞德任副縣長

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣長當選人許淑華25日就任，競選團隊今天公布首波縣府人事異動，副縣長為前水利署長王瑞德，其餘異動不大，許淑華表示，上任最主要是安定內部人事、與各局處互相合作。

許淑華競選團隊上午無預警透過媒體群組發布小內閣異動部分資料，副縣長為前水利署長王瑞德、許淑華國會辦公室主任蔡明志任新聞及行政處長、現任地政處長簡青松轉任工務處長、現任新聞及行政處長林琦瑜轉任地政處長、前縣府機要祕書邱紹偉任計畫處長。

許淑華出席竹山鎮「竹夢」親子公園開工祈福儀式接受媒體聯訪表示，副縣長職位邀請王瑞德擔任，王瑞德非常熟悉相關業務，且是勇於任事的事務官，她擔任議員至立委期間就曾與王瑞德互動，受到許多協助，且王瑞德是在地南投人，她與王瑞德早已非常熟識。

許淑華表示，希望與王瑞德發揮長才，一起推動南投縣政；計畫處長邀邱紹偉擔任，邱紹偉過去跟隨南投縣長林明溱學習很多，推動計畫非常有執行力；現任縣府工務處長陳錫梧隨著林明溱任期同時退休，因此由地政處長簡青松接任工務處長，地政處長由林琦瑜接任。

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許淑華表示，目前縣府首波人事調整以此為主，她上任最主要是安定內部人事，並與各局處互相合作，接著，她的立委席次補選也即將到來，「我們會先把補選工作做好」，補強這席立委，以利增強南投縣向中央爭取經費的努力，並能與立法院充分合作。

根據經濟部水利署網站歷任首長資料，王瑞德為國立中興大學土木工程系學士、碩士，及國立中正大學法律研究所碩士，曾任水利署長、水利署副署長、水利署總工程司、水利署第七、第二、第四河川局長等，因莫拉克風災復建有功獲行政院頒發三等功績獎章、經濟部98年模範公務人員、中興大學103年傑出校友。（編輯：謝雅竹）1111220