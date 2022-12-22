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新北成蘆大橋拓寬 12/24凌晨封閉施工

2022/12/22 11:03
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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市政府養工處今天表示，為辦理五股成蘆大橋拓寬工程，將於12月24日凌晨0時30分至4時30分封閉成蘆橋進行施工，提醒前往蘆洲、五股地區的民眾改由永安大橋通行。

養工處新聞稿指出，成蘆橋為通往五股及蘆洲的交通幹道，交通流量十分龐大，由於五股端下橋處車道束縮，導致車輛碰撞事故發生頻繁。為改善當地交通混亂情形，養工處將辦理成蘆橋拓寬工程，進行鋼橋吊裝作業，施工期間將封閉施工範圍道路以保障用路人安全。

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養工處表示，12月24日凌晨0時30分至4時30分將封閉成蘆橋進行施工，請民眾改由永安大橋通行；12月24日、26日晚間10時起至翌日上午6時，將封閉五股端成蘆橋下方疏洪北路及1號越堤道，請民眾改由2號越堤道接成蘆橋通行。

養工處強調，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員通行，施工期間造成不便敬請見諒。（編輯：張雅淨）1111222

#永安大橋
#成蘆大橋
#養工處
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