黃捷選舉瘦身10公斤 遭盜圖做成減肥廣告

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無黨籍高雄市議員黃捷在選舉期間瘦身10公斤，卻遭假新聞粉專盜用圖片，當成減肥廣告「成功案例」。黃捷23日出面澄清廣告不實，並指出已向平台檢舉，不排除提告。圖為相關廣告截圖。（黃捷辦公室提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月23日

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）無黨籍高雄市議員黃捷在選舉期間瘦10公斤，卻遭假新聞粉專盜用圖片，當成減肥廣告「成功案例」。黃捷今天澄清，這是假減脂案例，已向平台檢舉，並不排除提告。

黃捷今天在臉書發文表示，自己同時收到幾則來訊，詢問是否有代言減肥產品，要鄭重澄清，這是假的新聞粉專、假的減脂案例，提醒民眾不要受騙。

黃捷指出，這則廣告盜用多個新聞台的Logo，還移花接木剪接她暴瘦的新聞，完全是欺騙行為，她絕對沒有使用這種減肥計畫；她並表示已向平台檢舉，也不排除提告。

至於瘦10公斤的秘訣，黃捷說，自己是靠選舉瘦的，「如果也想跟我一樣，歡迎加入黃捷志工團，一起去發春聯」。

根據黃捷團隊提供的影片，廣告模仿新聞播報方式，號稱是日本來的減肥方法，並放出黃捷減重前後照片對比，稱她為「減重成功案例黃小姐」，還有她到市場掃街，路人感嘆她瘦很多的影像片段等內容。（編輯：謝雅竹）1111223