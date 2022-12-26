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出席首場市政活動 王育敏：協助台中更幸福宜居

2022/12/26 18:15
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（中央社記者蘇木春台中26日電）參選嘉義縣長落敗的前立委王育敏，她在出任台中市副市長後，今天出席首場市政活動，她表示，到台中服務大家不用有太多政治聯想，社福推動是她的專業，要協助打造台中更幸福宜居。

王育敏今天在中市府建設局長陳大田、社會局長廖靜芝等人陪同下，前往大肚區出席大肚兒少家庭福利館開工動土典禮，市議員吳瓊華、林昊佑、曾威及前立委顏寬恒等人皆出席。

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對於媒體提問有部分人士對於王育敏到台中出任副市長，有政治上的聯想，她接受媒體聯訪時表示，大家不用有太多政治聯想，她過去就是從事社會福利工作，社福推動正好符合她的專業，她現在全心扮演好副市長角色，全力協助市長盧秀燕，把台中打造成更幸福宜居的城市。

王育敏說，她是東海大學畢業，對台中有一定的情感，今天台中天氣很好、非常宜人，盧秀燕把空污整治得很好，台中有獨特好的條件，歡迎更多人來定居工作，她很高興有機會來台中市政府服務、一起打拚。（編輯：陳仁華）1111226

#王育敏
#台中
#盧秀燕
王育敏
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