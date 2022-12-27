花蓮縣議長張峻：無黨聯盟延伸成立新組織

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）花蓮縣議長張峻連任成功，隨即宣布退出國民黨，並點名黨主席朱立倫下台才回黨，支持張峻的黨籍議員今天被縣黨部考紀會開除黨籍；張峻說，無黨聯盟延伸將成立新組織。

25日議長選舉中，包含張峻在內的國民黨籍議員鄭寶秀、黃馨、周駿宥、程美蓮等6人跑票。國民黨花蓮縣黨部今天召開考紀會，除謝國榮移至所屬黃復興黨部考紀會懲處外，其餘5人「開除黨籍」，藍營失去過半席次優勢。

張峻接受電訪表示，目前國民黨掌權的那群人都是幫立委傅崐萁輔選，都是違紀而遭停權的，因為「同舟計畫」回來，他們自己都不遵守黨紀、還要求黨紀，如何服人？

張峻指出，預計成立「愛花蓮團結聯盟」，這是初步名稱，從無黨聯盟延伸出來，由無黨籍議員楊華美擔任總召，還將召集理念相同的社會賢達擔任顧問，循6都模式，在開議前會召開會前會、記者會來運作。

2020年傅崐萁以無黨籍身分競選本屆立委，對打國民黨提名候選人黃啟嘉，當時黨籍公職人員多人為傅站台，被處分的國民黨員包括花蓮縣長徐榛蔚（停權1年半、後改1年）、縣議員張正治（開除黨籍），新城鄉長何禮臺、縣議員吳東昇（撤銷黨籍），吉安鄉長游淑貞（停權2年）。

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「隨便他們操弄！」黃馨對於被開除黨籍感到無奈，她說，有因才有果，提名過程不公不義，國民黨已成「某人的黨」，這樣的黨不參加也罷。黃馨表示，自己的心還在、服務初衷都沒變，只是換個方式。對於成立新的聯盟，她說，只要是無黨籍或理念相同都歡迎加入，聲援的力量可以凝聚，希望能有尊嚴地監督縣政府。

楊華美受訪說，樂見議會未來有更多人能理性問政，也願意加入新的組織，但是這個組織的名稱和擔任職務等仍須待開會決議。（編輯：郭諭儒）1111227