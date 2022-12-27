藍營高市黨部主委將卸任 童燕珍：若被徵詢願評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄27日電）將卸任國民黨高雄市黨部主委的許福明表示，原本就規劃做到市長選舉完，卸任原因是個人私事；至於地方推薦連任失利的資深議員童燕珍接手，她說，若被徵詢願意評估。

高雄市議會25日議長選舉，國民黨市議員曾俊傑選前宣布退黨，並與民進黨議員康裕成組成「民無配」組合，首輪即以35票過半勝出。國民黨高雄市黨部雖處分開除曾俊傑黨籍，但高雄藍營不僅11月26日市長選舉落敗，12月25日正副議長選舉又失利，如今面臨民進黨在高雄府會完全執政，黨部主委許福明更將在月底卸任。

許福明卸任後，市黨部接任人選將由黨中央決定，但不少高雄藍營地方人士推薦尋求市議員連任失利的國民黨資深議員童燕珍接手，童燕珍曾任國民黨高雄市議會黨團總召，協調能力受好評。

許福明今天晚間接受中央社記者電訪表示，很早就有跟黨中央談過，本來就是當到縣市長選舉後卸任主委一職，期間也有跟一些議員聊到此事，算是早有規劃。

對於卸任原因，許福明低調表示，屬於個人私事，詳細狀況還是希望能待繼任人選出爐，並由黨中央發布人事消息，其餘細節則不方便多談。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

童燕珍接受中央社記者訪問表示，國民黨確實需要大刀闊斧，好好革新，如果黨中央找她談，她會向黨中央提出許多建言及地方的疑慮、聲音，希望未來中央和地方能更緊密合作，更理解地方狀況，唯有如此，未來才能打勝仗。

童燕珍說，自己有協調能力，且沒有派系，立場客觀，加上了解議會生態，如果黨中央有徵詢她，願意好好評估，她願意為國民黨付出；但也希望黨中央能讓她覺得付出是值得的，希望真的要能聽得進地方聲音。（編輯：郭諭儒）1111227