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許修睿率公益團體送暖 竹縣山區發物資

2022/12/28 19:39（12/28 20:21 更新）
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新竹市議長、竹蓮寺主委許修睿（前中）28日與竹蓮寺達摩慈善功德會多名會員一起到竹縣山區教養院和國小發送民生物資，送暖偏鄉。（竹蓮寺提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月28日
新竹市議長、竹蓮寺主委許修睿（前中）28日與竹蓮寺達摩慈善功德會多名會員一起到竹縣山區教養院和國小發送民生物資，送暖偏鄉。（竹蓮寺提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月28日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹竹蓮寺主委、新竹市議長許修睿今天與竹蓮寺達摩慈善功德會多名會員，一起到新竹縣山區的教養院和國小發送民生物資，希望讓偏鄉民眾感受到溫暖。

竹蓮寺今天發布新聞稿指出，20多年來，許修睿每年2次率領達摩慈善功德會成員，到新竹縣後山的教養院和國小捐贈民生物資，即使工作再忙都會親自上山。

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竹蓮寺表示，許修睿長期對貧寒個人、團體及山區偏遠學校予以精神慰問及物資協助，希望善行能影響社會上所有有能力的企業與個人，一起關心偏遠弱勢的朋友。

許修睿說，最近遭到民進黨及親綠媒體點名是黑道，之所以不想解釋，是知道這些都是政治話語，他不曾被管訓，「懷璧其罪」只因他是國民黨籍的新竹市議長，希望社會上能少些口水，多些愛心。（編輯：郭諭儒）1111228

#許修睿
#竹蓮寺
#竹蓮寺達摩慈善功德會
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