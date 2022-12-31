花蓮市增設665個停車格 元旦起試營運免收費

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花蓮縣政府建設處表示，因應民眾停車需求新設的路外停車場包括商校街至國興五街1處、火車站後站富裕二街至十二街1處及尚志橋旁，共196格車位，另增設415個市區路邊停車格、南濱路延伸劃設54格停車位，共增加665格停車格，包含12格電動車充電格位。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年12月31日

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮縣府指出，因應停車需求，元旦起花蓮市3座新設停車場及路邊停車格試營運，共增665格停車格，明年2月14日前免收費；今晚將於東大門廣場舉辦跨年晚會，晚間6時起周圍交管。

新設的停車場，花蓮縣政府建設處表示，包括商校街至國興五街一處、火車站後站富裕二街至十二街一處及尚志橋旁，共196格車位；另增設415個市區路邊停車格、南濱路延伸劃設54格停車位，共增加665格停車格（包含12格電動車充電格位）。

花蓮縣府建設處指出，因應元旦連假、春節假期民眾停車需求，新設停車場及路邊停車格自明年1月1日起至2月14日免費停車；未來停車場採全日收費，每30分鐘新台幣10元，路邊停車格每日上午10時至晚間10時採人工開單，每30分鐘10元。

今天是元旦連假首日，公路總局第四區養護工程處統計，蘇花路廊上午5時起出現車流，午後逐漸趨緩，截至下午3時南下宜蘭往花蓮方向車流量為1萬1000餘輛，累積交通量較去年元旦同期減少1成。

另外，花蓮縣府今天晚間6時在東大門夜市旁廣場舉辦花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，將有羅志祥、戴愛玲、白冰冰等21組藝人輪番演出。

花蓮警分局表示，配合活動，增派近百名員警於活動期間實施交通管制，避免車輛進入活動會場，呼籲駕駛遵守警察引導。（編輯：戴光育）1111231