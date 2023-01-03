不只1200元 基隆亂丟垃圾裁罰基準將提高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆市長謝國樑（左）3日在市務會議後記者會指出，會積極瞭解隨袋徵收對民眾的影響，隨袋徵收是市府的方向和目標，這點很清楚，未來一定會實施隨袋徵收。中央社記者王朝鈺攝 112年1月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆市長謝國樑今天表示，未來在基隆亂丟垃圾，不會只以最低新台幣1200元為裁罰基準，基隆市政府會視情況提高，提高部分會作為社會福利經費使用。

謝國樑在市務會議後記者會說，市府會透過微電影或短片，讓市民深刻了解垃圾是基隆很重要問題，一定要積極改善；亂丟垃圾罰鍰為1200元到6000元，過去大部分以最低1200元為裁罰標準，市府將善用法律授權裁量空間作為未來裁罰基準，且市府提裁罰基準後會告知市民，經完整宣導後再實施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

基市府環境保護局說，一般民眾亂丟菸蒂或小包垃圾，環保局大多依廢棄物清理法開罰1200元，但過去不少案例，民眾開車載整車垃圾丟在偏遠山區，或大掃除後大量垃圾未依規定時間和地點丟棄被罰6000元；環保局未來會依法律給予的裁量空間，提高亂丟垃圾裁罰額度。

此外，謝國樑表示，不排除和民間企業合作建置、加強科技執法，希望有效減輕市府負擔。（編輯：李明宗）1120103