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新北跨河煙火秀將擴大辦理 挑戰澳洲雪梨

2023/1/4 13:57（1/4 14:21 更新）
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新北市長侯友宜（左）4日聽取市政會議專案報告後表示，2023年底的跨年淡水、八里跨河煙火秀，將擴大辦理施放面積，為迎接2024年，將於12月31日20時24分施放，挑戰澳洲雪梨跨年煙火秀。中央社記者黃旭昇新北攝 112年1月4日
新北市長侯友宜（左）4日聽取市政會議專案報告後表示，2023年底的跨年淡水、八里跨河煙火秀，將擴大辦理施放面積，為迎接2024年，將於12月31日20時24分施放，挑戰澳洲雪梨跨年煙火秀。中央社記者黃旭昇新北攝 112年1月4日
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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市長侯友宜今天說，今年底1314跨河煙火秀將擴大施放煙火面積，並依照西元年逐漸延後施放時間；迎接2024年，將於今年12月31日20時24分施放，挑戰澳洲雪梨跨年煙火秀。

新北市府觀光旅遊局楊宗珉、水利局長宋德仁今天在市政會議分別報告去年新北歡樂耶誕城、與「璀璨新北跨河煙火秀」2項活動成果。

楊宗珉表示，新北歡樂耶誕城53天活動累積771萬人次參訪，投入1萬8000人次人力；預計今年底將擴大創意，將裝扮所有陸橋外觀，讓走過內部光廊與外部欣賞陸橋，都會是特色景點。

宋德仁說，去年煙火秀活動人潮疏散良好，今年底將發揮淡水河口寬廣河景優勢，結合社會資源與企業贊助，擴大在淡水河兩岸的八里區、淡水區，展開一整天水上與陸上活動。

侯友宜說，看過日本東京耶誕活動，新北耶誕城節慶活動更受矚目；在安全前提下，帶來民眾溫馨幸福歲月，期待今年底新北歡樂耶誕城更展現不一樣高度，讓新北榮耀變成台灣之光。

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至於跨年跨河煙火秀，他說，將以施放13分14秒的1314煙火秀塑造品牌，並依照西元年逐漸延後施放時間，迎接2024年將在今年的12月31日20時24分（晚間8時24分）放煙火。

他說，淡水河為母親之河，淡江大橋將成為出入國門，飛機俯瞰地面的最棒地標；他說，已指示擴大施放面積比今年的1公里還要延伸，不但比美台北101煙火秀，甚至要挑戰澳洲雪梨煙火秀。（編輯：方沛清）1110104

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