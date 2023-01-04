林瑋茜推動族群主流化 母語宣誓任新北原民局長

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新北市原住民族行政局長Siku Yaway林瑋茜（前）4日表示，依「原住民族語言發展法」規定，族語已是國家語言，她在新北推動族群主流化的第一步，就是上任就職時，包括誓詞內容與宣誓等都使用母語泰雅語表達。（Siku Yaway林瑋茜提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年1月4日

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，將推動族群主流化，透過跨族群對話與溝通，讓彼此理解、傾聽並認識原住民族歷史，讓多元文化共榮，她第一步就是用泰雅母語宣誓就職。

原擔任電視主播的32歲Siku Yaway林瑋茜，被延攬擔任原住民族行政局長，也是目前新北市政府最年輕的局長。市長侯友宜日前受訪表示，期待藉由她年輕、熱忱、追求原住民價值的理想，照顧新北市原住民，帶來不一樣的思維。

Siku Yaway林瑋茜今天下午拜訪市議員前與媒體茶敘，她表示，上任後已積極拜訪各族群意見領袖及民意代表，傾聽各界心聲與建言，還有部分市議員尚待安排親自拜訪。

她接受中央社記者訪問表示，希望推動族群主流化，展現多元憲政民主核心價值，並尊重台灣多元族群的記憶，這些都要靠彼此溝通與平等對話。初步盼提升原民能見度，未來各局處公務人員具備一定族語能力，服務慣用族語的民眾，是最理想狀況。

Siku Yaway林瑋茜說，依據「原住民族語言發展法」規定，族語已是國家語言。在新北市推動族群主流化的第一步，就是上任就職時，包括誓詞內容與宣誓都自然使用母語泰雅語。

她說，母親為泰雅族人，苗栗縣南庄鄉Raysinay部落（東河村石壁部落），母親也歷經禁說母語的年代，她是都會長大的原民二代，但每年都會回到部落10多次，參與部落會議討論與互動。

她表示，小時雖學過初淺泰雅語，直到在原住民電視台服務跑遍各部落，且族群意識抬頭，才透過部落大學認真學泰雅母語，也經由生活應用，通過族語認證。

她說，未來「新店區溪洲原住民族文化園區」全面啟用後，將加強多元族群對話；去年12月31日她前往烏來原鄉，參加烏來原住民編織協會20週年慶，對協會推動泰雅編織與承傳，表示感謝與鼓勵。（編輯：李錫璋）1120104