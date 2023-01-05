全台首座捷運高架跨高鐵軌道 桃捷完成吊裝

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園捷運綠線GC01標高架段工程，今天完成跨越高鐵上行線鋼構U型梁吊裝作業，成全台灣首座捷運高架橋跨越高鐵軌道；過程克服困難、符合跨越高鐵淨高及桃園機場限高規定。

桃園市政府捷運工程局發布新聞稿表示，桃園捷運綠線高架段橫跨八德、蘆竹及大園3個行政區，目前已進入上部結構施工高峰期，因高架段路線跨越台灣高鐵軌道需符合台灣高鐵淨高12.7公尺規定，又受限於桃園國際機場航高限制，特別設計墩柱高度約29公尺，跨度超過42公尺的鋼構U型梁，以減少梁身高度方式跨越高鐵軌道。

捷工局指出，施工前桃園捷運施工團隊先行模擬施工方式，並加以調整優化，為跨越高鐵軌道提出完整且安全施工計畫，在與交通部鐵道局及高鐵公司多次討論及溝通後，終獲交通部鐵道局及台灣高鐵公司同意進行吊裝。

捷工局表示，昨天晚間配合高鐵公司完成運輸，以及25萬伏特高壓用電斷電後，在蘆竹區南青路及南崁路二段交口，開始進行鋼構U型梁吊裝作業，終於在今天凌晨順利完成國內首座捷運高架橋跨高鐵軌道創舉。

前往現場視察的桃園市政府秘書長詹榮鋒表示，桃園捷運綠線通車又向前邁進一大步，吊掛現場施工可能產生局部噪音，要請民眾體諒，希望施工團隊能夠在安全、品質兼顧前提下掌握效率，以最短時間完成工作，降低對民眾生活影響。（編輯：方沛清）1120105

桃園捷運綠線GC01標高架段工程，克服跨越高鐵淨高及桃園機場限高規定，5日完成跨越高鐵上行線鋼構U型梁吊裝作業。（桃園市捷運工程局提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月5日