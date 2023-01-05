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中社鬱金香花季開跑 首批王子系列搶先迎賓

2023/1/5 12:19（1/5 12:36 更新）
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台中市中社觀光花市鬱金香花季5日開跑，花期預計到3月中旬，業者自荷蘭引進30萬株、多達60種品種的鬱金香，將在花田中輪番綻放。中央社記者趙麗妍攝 112年1月5日
台中市中社觀光花市鬱金香花季5日開跑，花期預計到3月中旬，業者自荷蘭引進30萬株、多達60種品種的鬱金香，將在花田中輪番綻放。中央社記者趙麗妍攝 112年1月5日
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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市中社觀光花市鬱金香花季今天開跑，今年進口30萬顆鬱金香種球，採分批種植，要讓花開不間斷，首批花色王子系列領軍登場，今年花期預計到3月中旬。

中社觀光花市鬱金香花季今天開幕，包括粉色、黃色、白色、紫色鬱金香，在歐式花園中盛開，隨著微風搖曳起舞，搭配白雲、藍天，景色怡人，彷如置身歐洲。

業者賴啟文指出，自荷蘭引進30萬株、多達60種品種的鬱金香，有單色、雙色、重瓣等花色，將輪番在歐式花園中綻放。首批在花田中登場迎賓的為「王子系列」，有黃色的陽光王子、淺紫色的糖果王子以及白色的白馬王子等花卉。

賴啟文表示，「王子系列」鬱金香為早生品種，生長速度較一般鬱金香早約2週，較能適應氣候變化，搶先登場。

今年農曆春節有10天假期，花市已分批種植的方式栽培鬱金香，要讓花開不間斷，今年的鬱金香花期預計到3月中旬。園區還有荷蘭鳶尾花、五彩百合花、彩色海芋、虞美人、葉牡丹、一串紅、鼠尾草、麥桿菊等的七彩花田，花朵亮麗繽紛綻放。（編輯：卞金峰）1120105

台中市后里區中社花市鬱金香季開跑，花期到3月中旬，各色鬱金香在花田中輪番綻放，民眾開心賞花。中央社記者趙麗妍攝 112年1月5日
台中市后里區中社花市鬱金香季開跑，花期到3月中旬，各色鬱金香在花田中輪番綻放，民眾開心賞花。中央社記者趙麗妍攝 112年1月5日
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