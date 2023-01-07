澎湖消防節大會 陳光復勉平安守護韌性家園

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澎湖縣長陳光復（中）7日晚間出席消防局舉辦的119消防節慶祝大會，會中表揚消防及義消楷模等團隊及人員外，與獲獎者合影留念。中央社 112年12月7日

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（中央社澎湖縣7日電）澎湖縣長陳光復今晚在消防節大會中，對消防人員的救災精神表示肯定，期勉消防局能以「平安守護，韌性家園」為願景，共同創造澎湖的幸福與美好未來。

澎湖消防局今晚在福朋喜來登飯店舉辦119消防節慶祝大會，陳光復表揚榮獲消防署「鳳凰獎」楷模吳政男、陳志龍及「全國宣導志工菁英」葛菁菁等消防及義消楷模團隊及人員，另表揚在16日屆退的七美和吉貝分隊小隊長許自財與趙文章等人。

陳光復致詞表示，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，消防局救災救護勤務更加繁重，全年受、處理各類案件總計6380件，其中緊急救護4812件、COVID-19防疫勤務1247件，其餘為救災、水域救援與其他為民服務案件，最為辛勞，還救回到院前心肺功能停止（OHCA）的3名病患生命，最是難能可貴。

陳光復感謝所有消防、義消人員的付出，並期盼消防局能以「平安守護，韌性家園」為願景，繼續精進、努力，追求卓越與榮耀，共同創造澎湖的幸福與美好未來。（編輯：黃世雅）1120107