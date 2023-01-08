苗縣新增3處易肇事路段測速照相 3/1起執法

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苗栗縣警察局為防制交通事故，分別在台1線造橋鄉、苑裡鎮及台3線獅潭鄉路段新增測速照相設備，3月1日起正式執法。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月8日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣警察局為防制交通事故，選定3處易超速肇事路段，新增測速照相設備，分別在台1線造橋鄉、苑裡鎮及台3線獅潭鄉路段，3月1日起執法，提醒駕駛人遵守限速，確保安全，免傷荷包。

苗栗縣警察局交通隊長江振維今天告訴中央社記者，這3處設置測速照相地點，分別位於造橋鄉台1線104.9公里（限速70公里）、苑裡鎮台1線140.8公里（限速60公里）及獅潭鄉台3線124.9公里（限速60公里）。

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江振維指出，在台1線路段，因道路筆直，易有車輛違規超速行駛，獅潭鄉台3線路段道路多為彎道，有許多外來遊客利用此路線前往大湖鄉或泰安鄉觀光，若在路況不熟、車速過快情形下，經常造成車體翻覆，並失控衝至對向車道；經評估後，增設測速照相執法設備，3月1日起正式執法，盼能降低交通事故發生率。

警方表示，除設置固定式測速照相機外，縣內4處區間測速設備在去年2月16日起陸續啟用執法，包括台61線西濱快速道路通霄段、台13甲線造橋段、台3線獅潭段及縣道140線卓蘭段；至於外傳縣道140線區間測速設備暫停執法一事，警察局特別澄清，目前此路段仍持續執法中，提醒用路人遵守限速規定，維護自身及他人生命財產安全。（編輯：陳仁華）1120108