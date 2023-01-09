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花東縱谷花海美景 田園風光好療癒

2023/1/9 13:39
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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）台東縣鹿野鄉二層坪水圳橋旁，大片3色波斯菊花海迎風飄逸，搭配縱谷青山、紅白相間的拱橋，景色如畫吸引民眾拍照；花東縱谷近期也迎來油菜花田盛開，田園美景療癒人心。

鹿野鄉公所表示，公所及鹿野地區農會等單位，每年二期稻作休耕期與當地農民合作，在二層坪水圳橋附近約10公頃的農田撒上波斯菊種子，原本規劃在農曆春節期間綻放，未料前陣子經雨水滋潤提早盛開，除了可以做綠肥，也成為社區觀光特色。

除了波斯菊，油菜花田也在花東縱谷蔓延開來。二期稻作收穫後正值農田冬季休閒期，農糧署東區分署為鼓勵期間種植綠肥維護地力，因此每年均主動提供農民至各地區農會領用油菜花種子。

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農糧署東區分署指出，種植綠肥作物適期翻埋可改善土壤性質，增進農田地力，並可減少次期作化學肥料施用量，達到合理化施肥；油菜花等也是極佳的蜜源植物。

花東縱谷為東部主要的良質米栽培區，每年冬季休耕期間，從花蓮縣壽豐、鳳林、玉里、富里一直到台東縣池上、關山、鹿野等鄉鎮，民眾若是搭火車或是行駛公路都可以看到油菜花田景觀，黃澄澄的大片花海為花東縱谷田園增添無限風光，吸引大批觀光客到訪，提升農村經濟產值兼具美化景觀。（編輯：郭諭儒）1120109

#花東縱谷
#農糧署東區分署
#鹿野
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