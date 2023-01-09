新北首例公保地解編 樹林區「文中三」拔頭籌

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（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市城鄉局表示，配合內政部於民國102年擬具「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，樹林區「文中三」約2.6公頃的學校用地成為新北市首件公保地解編發布實施案件。

城鄉局今天發布新聞稿指出，為解決私有公共設施保留地問題，將公保地還地於民並活化土地利用，新北市政府於中央推動整體性公共設施用地檢討變更作業前，已先行推動新北市公共設施「減半徵收」政策，選定樹林區「文中三」作為公保地解編的示範地區。

城鄉局副局長邱信智晚間向中央社記者表示，台北縣時期就曾對公保地進行通盤檢討，但仍有多數公共設施用地仍未取得；改制新北市後，配合內政部102年的「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，積極推動公共設施用地專案通盤檢討。

他指出，樹林區「文中三」用地部分早在民國57年就劃定為學校用地土地，經中央專案通檢後核定，成為新北市首件公保地解編發布實施案件。

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新聞稿中，新北市城鄉局長黃國峰表示，此案變更重劃完成後，地主將可取回住宅區土地，市府也可取得必要的公共設施用地，其中，市場用地可採立體多目標使用，提供多元化的公共服務。

城鄉局指出，樹林區「文中三」今天起公告實施變更為住宅區及其他必要的公共設施（市場用地、公園用地、綠地用地及道路用地），經與內政部協調溝通後以市地重劃方式開發。（編輯：戴光育）1120109