是否邀柯文哲來燈會 蔣萬安：依程序越多人來越好

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）「2023台灣燈會在臺北」周邊商品發表，台北市長蔣萬安今天再強調兔耳燈和小提燈的窗口已在協調，一定讓民眾買得到；至於是否邀前市長柯文哲來燈會，則說都照程序邀請。

蔣萬安出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會，表示自己最喜歡可以放在肩膀上的光源兔，也會買玩偶給大兒子。

蔣萬安會前接受媒體聯訪時被問及，民眾抱怨兔耳燈和小提燈索取管道窗口沒統一。蔣萬安說，已經請相關局處跟中央協調，而信義區也會有販賣周邊商品的實體據點，讓大家線上線下都買得到。

媒體追問大巨蛋是否因公安問題未設置燈區，以及是否邀請前市長柯文哲參加燈會。

蔣萬安表示，當初規劃的時候大巨蛋就沒有取到使用執照，在公安考量之下不會在大巨蛋展示燈區；而台灣燈節希望越多人參與越好，都會依照相關程序邀請來賓。

另外，媒體追問北市警察局長楊源明是否留任。蔣萬安說，楊源明盡心盡力且堅守崗位，北市治安及警政業務都非常順利，但人事部分就尊重中央職權。

媒體報導，台南市警察局長方仰寧自請處分將調警政委員，另台北巿警察局長楊源明則升任警大校長。警政署官員未證實，僅說高階警官人事調整涉及層面廣，仍在進行中。

由於警界多名高階警官即將退休，且近來警紀案和槍擊案頻傳，加上內閣傳將改組，這波警界人事調整受各界關注。（編輯：方沛清）1120110