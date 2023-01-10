連接鳳山過埤、南成里 高市新建橋梁通車啟用

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高雄市鳳山區過埤里與南成里以鳳山溪分界，市府新建橋梁連接兩地交通路網，市長陳其邁（中）10日上午出席橋梁通車啟用典禮。中央社記者蔡孟妤攝 112年1月10日

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄鳳山區過埤里與南成里以鳳山溪分界，因應行車安全及地方發展需求新建橋梁，今天通車啟用。高雄市長陳其邁表示，通車後解決2里往來交通問題，讓居民通勤更方便安全。

鳳山區過埤里與南成里以鳳山溪分界，因緊鄰五甲商圈，近年來人口大幅成長，但居民通勤多行駛88快速道路下方，常見汽、機車與大貨車爭道，影響行車安全，市府興建跨越鳳山溪的橋梁，完善交通路網。

陳其邁今天上午出席通車典禮時接受媒體聯訪表示，五甲地區商業區跟住宅區交錯，上下班人潮要從88快速道路下方經過，交通流量非常高，也比較危險，這座橋梁可以解決南成跟過埤2里間交通問題，讓居民通勤更方便、安全。

陳其邁說，橋梁總經費約新台幣1.1億元，感謝中央補助約9000萬元經費及議員支持。市府也努力在今年1月完工，今天通車啟用。

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工務局表示，橋梁可供人、車通行，工程除鋼構橋外，也配置照明路燈及橋側投射燈景觀工程，以圓拱搭配鋼纜吊索造型，呼應建置完成的鳳山溪水環境生態營造成果，建置友善人本環境。

工務局指出，橋梁全長約58.2公尺，寬12公尺，設置雙向混合車道，橋面兩側設置寬2公尺人行道，利於民眾親近鳳山溪河岸環境。完善周邊交通路網，紓解鄰近交通汽、機車與大貨車爭道情形，並串聯鄰近綠地、公園、新市鎮等地，結合河岸水環境營造成果，形塑市民健康慢活空間。（編輯：郭諭儒）1120110