日電貿公司捐新北2輛復康巴士 連4年共捐贈8輛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北10日電）日電貿公司今天捐贈2輛復康巴士給新北市府，董事長周煒凌表示，公司位於新店，有8成員工是新北市民，今年適逢公司成立30年，回饋地方持續作公益，且已連續4年共捐贈8輛。

新北市政府社會局以新聞稿表示，台灣被動元件電容器代理商日電貿公司，今天捐贈市府2輛復康巴士。這是新北市第701及702輛。新北市復康巴士每年服務超過60萬人次，提供身心障礙及年長行動不便者，提供安全無礙的交通服務。

代表接受的市府祕書長邱敬斌表示，日電貿不僅是新北優質廠商，也投入各項公益，除連續捐贈復康巴士外，從民國105年起，也加入教育部學校教育儲蓄戶，及新北市溫馨助學圓夢基金等行列，迄今共捐助約新台幣2300萬元，讓弱勢家庭學生擁有安心的學習機會。

日電貿董事長周煒凌說，公司坐落在新店，有8成員工是新北市民，今年適逢公司成立30年，因此回饋地方和社會捐2輛復康巴士，公司已連續4年共捐贈8輛復康巴士，今後仍會持續作公益。

社會局說，日電貿也曾購置200萬元拋棄式隔離衣、連身式防護衣及防毒面具等防疫物資，給衛福部雙和醫院及新北市消防局。（編輯：李錫璋）1120110