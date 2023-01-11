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遠百竹北店營業額破60億 竹縣庫可進帳2億元

2023/1/11 16:26（1/11 16:41 更新）
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新竹縣政府與遠東集團簽訂停八BOT案，促成竹縣首座大型購物商場「遠東百貨竹北店」，11日正式舉辦開幕儀式，縣長楊文科（後右4）等人出席見證。中央社記者郭宣彣攝 112年1月11日
新竹縣政府與遠東集團簽訂停八BOT案，促成竹縣首座大型購物商場「遠東百貨竹北店」，11日正式舉辦開幕儀式，縣長楊文科（後右4）等人出席見證。中央社記者郭宣彣攝 112年1月11日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）竹縣府與遠東集團簽訂停八BOT案促成遠東百貨竹北店今天開幕。縣長楊文科說，去年試營運營業額破新台幣60億元，可收權利金與租金等，縣庫進帳約2億，將挹注福利措施。

新竹縣政府與遠東集團簽訂停八BOT案，促成竹縣首座大型購物商場「遠東百貨竹北店」，在去年1月試營運，竹北店提供新聞資料指出，去年的全年營業額約新台幣65億元，今天正式舉辦開幕儀式記者會，同時也捐運動背包、球鞋等，給竹縣山區學童，照顧地方孩子。

楊文科出席表示，遠百竹北去年的營業額突破60億元，依照BOT契約，縣府可向遠百竹北收取年營業額3%的權利金約1.8億元，加上租金與固定權利金，縣庫約可進帳2億元，將挹注在縣民的福利措施。

遠東集團董事長徐旭東致詞表示，感謝縣府協助遠百竹北能順利開幕、成功經營，新型百貨的營運模式盼成功帶動地方經濟成長。

遠百竹北店為新竹縣首座百貨商場，也是新竹縣第一個百貨BOT案，於民國106年6月動工歷經5年籌備，期間遇到疫情、天候、缺工等因素，去年1月14日進入試營運階段，開幕活動今天辦理。（編輯：方沛清）1120111

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