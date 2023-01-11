更多編輯台推薦新聞：
法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比
國際

法國力拚退休金改革 歐洲各國制度比一比

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看
產經

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28
首頁 / 地方

大享容器員工抗議遭資遣 勞資協商：本國勞工留任

2023/1/11 20:40（1/11 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣大享容器公司多名員工11日到新竹縣政府前抗議，有員工受訪表示，公司將在本月底資遣本、外籍員工共約96人，卻又在網站持續徵才，甚至欠繳勞健保費、遲發薪資等，實在不合理，今天到縣府表達不滿，並進行勞資協調會議，盼獲合理回覆。中央社記者郭宣彣攝 112年1月11日
新竹縣大享容器公司多名員工11日到新竹縣政府前抗議，有員工受訪表示，公司將在本月底資遣本、外籍員工共約96人，卻又在網站持續徵才，甚至欠繳勞健保費、遲發薪資等，實在不合理，今天到縣府表達不滿，並進行勞資協調會議，盼獲合理回覆。中央社記者郭宣彣攝 112年1月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹縣大享容器公司將資遣96名員工，員工不滿今天到新竹縣政府抗議並進行勞資協調會議，縣府表示，協商結果大享容器會保障本國勞工留任，且員工薪資不拖欠。

大享容器公司員工今天到新竹縣政府抗議，郭姓員工接受媒體聯訪表示，公司將在本月底資遣本、外籍員工共約96人，卻又在網站持續徵才，甚至欠繳勞健保費、遲發薪資等，實在不合理，今天到縣府表達不滿，並進行勞資協調會議，盼獲合理回覆。

新竹縣政府勞工處副處長林東山向中央社記者表示，上月縣府得知大享公司因虧損業務緊縮，即將資遣本國籍、外國籍員工共96人，勞工處在上月27日主動召集勞資協調會議，資方帶回「勞方資遣費給付」、「112年薪資全額給付」、「優先資遣外籍移工」等3項勞方訴求，尋求解決方案，今天舉行第2次協調會議。

勞工處表示，對於大享公司持續徵才部分，已要求業者暫停招募，同時建議大享公司優先輔導被資遣人員轉任技術性工作，以保障勞工權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新竹縣政府提供新聞資料指出，這次協商結果，大享公司精減員工部分將以外籍勞工優先，本國勞工不資遣、會留任，且在員工薪資部分，不拖欠，如期支付。

縣府指出，這次被公告的本國勞工，在大享公司決定不資遣後，仍想離職者，大享公司將個別諮詢留任意願，希望不要離職，若經諮詢仍不願留任，在資遣費與其他費用給付方式，將於1月18日前開第3次勞資調解會協商。（編輯：李錫璋）1120111

#大享公司
#新竹縣政府勞工處
#林東山
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族