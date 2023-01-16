台中1999專線春節連假不打烊 24小時服務

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）農曆春節10天連假即將到來，台中市長盧秀燕今天前往1999話務中心慰勉話務人員及發放紅包，她說，1999專線春節期間不打烊，24小時服務不中斷。

1999市民專線天天忙線中，盧秀燕今天在台中市政府研究發展考核委員會主任委員劉彥澧、市議員朱暖英、劉士州等人陪同下，前往南屯區1999話務中心辦公室，問候輪值人員並發送紅包，感謝話務人員辛勞。

盧秀燕表示，1999專線是市府最重要服務體系之一，年節期間市民可能有疑難雜症或緊急事項需協助，1999專線全年無休服務市民，因此她今天特別送上小紅包表達心意。

不過盧秀燕也呼籲市民，在年節期間善加利用網路搜尋，減少話務人員工作量，若有必要歡迎撥打1999專線，也請記得說聲感謝，希望在話務人員服務下，大家都能過好年。

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劉彥澧說，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，1999話務量爆增近93萬通，話務人員相當辛苦，但市民的小事，就是市府的大事，為滿足每一通來電民眾的期待，1999專線更擔起通報民眾就醫轉介及防疫諮詢的重要角色，完備市府防疫網絡。

「1999台中市民一碼通」自民國98年成立至今，劉彥澧表示，累計話務量已逾1601萬通，111年度話務量雖然爆增，人員仍快速吸收各類資訊並維持提供民眾高品質服務，滿意度達99.34％創下新高，而文字應答服務滿意度也攀升至98.20％，派工案件滿意度亦高達89.26％，顯見台中市1999的服務品質有目共睹，深受市民廣泛使用及信賴。（編輯：郭諭儒）1120116