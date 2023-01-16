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台南學甲畜牧場預定地遭回填營建土石方 市府將開罰

2023/1/16 17:02
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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市學甲爐碴案議論紛紛之際，如今又被發現有畜牧場預定地遭回填營建剩餘土石方；市府今天會勘，認定不符農業使用，將依法開罰並要求業者改善。

台南市政府發布新聞稿指出，市府11日接獲陳情學甲區豐和里畜牧場預定地疑遭回填營建剩餘土石方，相關局處今天會勘，確認現場回填混凝土塊、磚塊及碎石等營建剩餘土石方。

市府指出，業者未經申請就在農業用地回填土石方，不符合農業使用，已違反「農業發展條例施行細則」2-1條，地政局將依違反「區域計畫法」21條開罰，要求業者立即停止一切非法使用及限期改善，若不遵從將按次處罰。

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農業局表示，申請業者未依核發畜牧設施容許使用同意書內容使用，將由業者陳述意見及限期改善，如期限內未改善，將依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第33條規定，廢止容許使用同意書，並由工務局廢止建築執照。

農業局呼籲畜牧設施申請業者，應依規定申請農地使用，且和當地居民持續溝通，避免影響雙方權益，以維護民眾生活與畜牧產業發展的平衡。（編輯：陳仁華）1120116

#農業局
#地政局
#工務局
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