苑裡市場燒毀待重建 公所拆圍籬再現歷史空間

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苗栗縣苑裡鎮公有零售市場遭祝融後，因部分建物登錄為歷史建築及火場清運問題，遲遲未能順利發包重建，鎮公所近日決定先拆除部分圍籬，改成觀景空間，增加民眾對於歷史建築的可近性。（苑裡鎮公所提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月17日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗苑裡公有零售市場2018年火災付之一炬，因部分建物登錄為歷史建築及火場清運問題，遲未能順利發包重建，鎮公所近日拆除部分圍籬施作觀景台，供民眾檢視、認識在地歷史。

苑裡公有零售市場於2018年9月發生大火，700平方公尺、84個攤位付之一炬，災後歷經地方人士對於登錄為歷史建物爭論以及火場清運工程延宕，鎮公所上網招標重建工程至今已2次流標。

根據調查研究，苑裡公有零售市場可追溯至清朝時期，創建於1907年，1934年日治時期重建為市場，見證地方發展與過往庶民生活。經2019年苗栗縣政府文資審議，登錄為歷史建築，登錄範圍包括市場本館沿街現存牆體及別館山牆、据賣場等部分。

新上任的苑裡鎮長劉育育透過臉書表示，苑裡市場等待重建過程中，文化部提撥經費辦理緊急加固，安全無虞，但一直以台灣常見的鐵皮圍籬圍起來，鎮民無法親近，甚至往裡面棄置垃圾，令人痛心。

劉育育表示，過往古蹟或歷史建築的修復工程中，太少的公民參與，讓民眾缺乏認識，誤以為是廢墟，才導致垃圾問題衍生。因此，重建市場的第一步，決定先拆除部分圍籬，改成觀景空間，增加民眾對於歷史建築的可近性。

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苑裡鎮公所機要秘書李易昆今天告訴中央社記者，近日正趕工拆除一小部分圍籬，並以內縮施作觀景平台，希趕在春節前完工，方便在地民眾、返鄉遊子一窺苑裡老市場的歷史空間。

李易昆表示，先前市場重建工程的招標案2度流標，顯見標案細節有待檢討，藉由移除改造圍籬來促進公民參與、蒐集民眾意見，是啟動市場重建、街廓再造和歷史再現的第一步。（編輯：李錫璋）1120117