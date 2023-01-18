開電暖器未通風室內缺氧 苗栗老翁酸中毒急送醫

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苗栗一名老翁天冷在家使用電暖器卻未保持通風，導致室內缺氧，加上本身肺功能不佳，造成體內二氧化碳蓄積、酸中毒，緊急送醫插管治療後撿回一命。醫師18日提醒，電暖器使用期間應注意通風，以及避開潮濕及易燃物等安全問題。（衛福部苗栗醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月18日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗1名老翁因天冷在家使用電暖器，卻未保持通風，導致室內缺氧，加上本身肺功能不佳，造成體內二氧化碳蓄積、酸中毒，一度失去意識，緊急送醫插管治療後撿回一命。

冬季寒流、冷氣團一波波來襲，衛生福利部苗栗醫院今天分享這起案例，提醒民眾，在室內使用電暖器應注意開窗保持通風，避免缺氧情形發生。

苗栗醫院胸腔科主任陳俊偉指出，天氣溫度突然改變，容易造成有心血管疾病或年長者身體發生問題，尤其銀髮族更要注意保暖。他說，1名8旬老翁日前在家裡開電暖器禦寒，但沒有開窗通風，導致室內缺氧，加上本身又有慢性肺阻塞病史，肺部呼吸功能不佳，造成體內二氧化碳蓄積、酸中毒。

陳俊偉表示，老翁被緊急送至醫院急診時，一度失去意識，所幸經插管治療及肺功能復健後，現已順利出院。

醫師呼籲，家中長輩在不同溫度環境轉換時，會造成血管極大的壓力，尤其像起床前後被窩溫度、洗澡前後浴室環境及室內溫度，以及寒流期間室內外的溫度，都有相當大的差異，建議可在床邊準備外衣，室內可以開暖氣，在浴室內裝設天花板嵌入式照暖燈等，但要注意電暖器使用期間保持通風，以及要避開潮濕及易燃物等安全問題。（編輯：張銘坤）1120118