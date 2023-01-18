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不要再有恩恩案 新北朝野議員共決衛局加強預防

2023/1/18 20:01（1/18 20:11 更新）
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新北市議會臨時會18日進行市府112年度預算審查二、三讀議程，民進黨團並針對去年不幸發生的「恩恩案」要求市府道歉，幹事長卓冠廷（前右3）表示，為了不要再有下一個恩恩案，提出附帶決議要求衛生局加強預防未來發生相關事件，獲朝野跨黨派支持並經議會通過。（卓冠廷辦公室提供）中央社記者王鴻國傳真 112年1月18日
新北市議會臨時會18日進行市府112年度預算審查二、三讀議程，民進黨團並針對去年不幸發生的「恩恩案」要求市府道歉，幹事長卓冠廷（前右3）表示，為了不要再有下一個恩恩案，提出附帶決議要求衛生局加強預防未來發生相關事件，獲朝野跨黨派支持並經議會通過。（卓冠廷辦公室提供）中央社記者王鴻國傳真 112年1月18日
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（中央社記者王鴻國新北18日電）民進黨新北市議員卓冠廷表示，為了不要再有下一個恩恩案發生，提附帶決議要求衛生局加強預防未來發生相關事件，獲朝野跨黨派支持並經議會通過。

新北市2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑延誤送醫。

新北市議會第4屆第2次臨時會今天進行新北市政府112年度預算審查二、三讀議程，民進黨黨團幹部及議員多人共同針對去年不幸發生的「恩恩案」要求市府道歉。

黨團幹事長卓冠廷表示，監察院糾正案明確指出恩恩事件當下「本案緊急送醫之行政程序、行政效能上確有諸多應予改善之缺失，相關兩局處未能有效聯繫，應予檢討」。

以及「新北市衛生局負有提供民眾緊急送醫諮詢及協助消防局迅速指定後送醫院之義務，未能及時擴增防疫專線或建置其他有效之緊急聯繫管道，仍難辭其咎。」等內容。

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他表示，經多名民進黨議員遊說國民黨團及無黨團結聯盟黨團，最終達成共識並作成「有鑑於COVID-19之相關經驗，衛生局應加強預防將來可能出現之重大傳染病產生之衝擊」附帶決議。

他表示，議會在朝野不分黨派共同支持下通過附帶決議，具有檢討並避免疫情期間類似恩恩案的憾事再度發生的意義，也是議會各黨團第一次針對恩恩案有所共識，盼未來能加強檢討，才能對恩恩的家屬及社會大眾有所交代。（編輯：李錫璋）1120118

#卓冠廷
#新北市衛生局
#民進黨
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