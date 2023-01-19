金門大橋成打卡景點 設臨時公廁方便民眾春遊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

隨著春節返鄉人潮及遊客增多，金門大橋周遭無公廁，造成不便；金門縣環保局19日表示，已在大橋大金端停車場設置臨時廁所，使用到2月8日，未來將建置特色優質公廁。（金門縣環保局提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）金門大橋自民國111年10月開通後已成打卡景點，但周遭並無公廁，造成民眾不便；縣府環保局今天表示，已在大橋大金端停車場設置臨時廁所，使用到2月8日，未來將建置特色優質公廁。

金門縣環保局今天發布新聞稿表示，連接金門本島與烈嶼鄉的金門大橋去年開通後，除了往來大、小金門交通方便，更成為民眾休閒遊憩及觀光打卡熱門景點。

隨著春節返鄉人潮及遊客增多，縣長陳福海指示春節期間應於大橋附近設置臨時廁所，提供便民服務，讓鄉親及遊客能有乾淨、舒適、方便的如廁環境；長期規劃則由管理單位建置有地方特色優質環境的公廁，滿足民眾需求，提供優質生活及遊憩環境。

陳福海指出，公廁是各觀光景點重要門面，要發展觀光須重視公廁，金門大橋以「三分交通、七分觀光」為計畫主軸，為台灣地區首座大規模跨海大橋，吸引國內外旅客目光，也是許多民眾運動休閒好場所，但大橋周遭卻無公廁，造成不便。

陳福海表示，短期之內，以設置臨時廁所方式供民眾方便使用，未來已指示權責單位結合地方文化特質，在大橋旁建設優質公廁，促進觀光產值並提升環境衛生品質。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局說明，臨時廁所設置於金門大橋大金端停車場，設置期間自20日至2月8日，服務時間為上午8時至下午6時，廁所內提供衛生紙、洗手乳等供民眾使用，並由清潔人員定期維護。

但因春節期間清潔人力吃緊，環保局籲請使用者發揮公德心，疼惜清潔人員辛勞，尊重後用者權益，共同維持公廁環境清潔，勿將異物丟入馬桶，也勿將廁所內備品及設備攜走私用。（編輯：陳仁華）1120119