嘉市府提前發放社福補助19日入帳 助弱勢過好年

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（中央社記者姜宜菁嘉義市19日電）為照顧經濟弱勢族群，協助減輕採買年貨負擔過好年，嘉義市政府今天提前發放民國112年1月份的社會福利相關補助，讓弱勢家戶也能歡喜過年，預計將有1萬5323人受惠。

嘉義市政府社會處長林家緯說，原先在每個月底發放的社會福利補助或津貼，市長黃敏惠特別指示配合今年農曆春節連假時程，提前在過年前發放，預計將有1萬5323人受惠。

林家緯指出，低收入戶的各項生活補助、身心障礙生活補助、中低收入戶老人生活津貼、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、0至2歲育兒津貼、托育費用補助及特殊境遇家庭子女生活津貼等社會福利補助項目，今天都會撥入民眾帳戶。

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同時，為照顧低收入戶和中低收入戶所加發的生活補助也會在今天撥付到符合資格的民眾帳戶中；低收入戶每人每月加發新台幣750元、中低收入戶每人每月加發500元的生活補助，並持續1年。

市府社會處發布新聞稿表示，農曆春節連假長達10天，社會處各項弱勢照顧工作不打烊，在過年期間訂有「春節關懷送暖－備勤計畫」，排定社工輪值處理保護性或經濟弱勢案件，協助弱勢民眾在春節期間也能及時獲得相關服務。（編輯：陳仁華）1120119