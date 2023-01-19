中市71家動物醫院53家寵物業者 春節提供服務

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今年農曆春節連假長達10天，台中市動保處特別媒合71家動物醫院、53家寵物業者在春節期間持續提供服務，讓有需求的毛小孩可以迅速就醫。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月19日

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）春節外出踏青，家中毛小孩有寄宿需求或生病需就診，台中市動保處媒合71家動物醫院、53家寵物業者，春節持續服務，讓毛小孩可以迅速就醫，飼主外出免煩惱。

台中市動保處今天發布新聞稿指出，春節長達10天假期，已媒合71家動物醫院及53家寵物業者，春節持續服務，讓毛小孩和飼主春節免煩惱。

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動保處說明，以往春節期間易發生毛小孩被突如其來的鞭炮聲嚇得四處亂竄，或外出未使用牽繩、箱籠或其他適當防護措施，造成毛小孩走失甚至受傷，提醒民眾歡喜過年的同時也要注意毛小孩安全，一同外出時應使用適當防護措施，以免憾事發生。

動保處指出，過年期間如家中犬貓不小心走失，可至動保處網站搜尋是否被帶往動物之家安置，台中市動物之家在春節期間不開放參觀，但仍有提供家犬貓領回服務，另春節期間危難動物緊急救援服務一樣不打烊，市民可撥打1999通報。（編輯：卞金峰）1120119