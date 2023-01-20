陳福海訪傳統市場 允改善環境吸引年輕族群
2023/1/20 14:31（1/20 14:56 更新）
金門縣長陳福海（前右2）20日小年夜到傳統市場向大家拜年，並了解春節供貨狀況，關切攤商生計。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月20日
（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）金門縣長陳福海今天小年夜到傳統市場了解春節供貨狀況並關切攤商生計，指示持續更新傳統市場軟、硬體設備，導入中央政府樂活市場星級認證輔導，吸引年輕族群。
金門縣政府建設處發布新聞稿表示，陳福海前往金湖公有零售市場、沙美市場及東門菜市場向大家拜年時說，將持續讓購物環境更舒適，精進服務層面。
建設處說，金門雖有多處新式賣場，但態度親切、人情醇厚、價格彈性及具歷史記憶仍是傳統市場不可取代的獨特價值，不少人仍選擇在傳統市場買年貨。
建設處表示，將補強與改善傳統市場營運空間，東門中繼市場將於春節後啟用，沙美市場改建案也將進入設計規劃階段。（編輯：李明宗）1120120
金門縣長陳福海（前中）20日到傳統市場了解春節供貨狀況，關切攤商生計，並指示持續更新市場軟、硬體設備，讓購物環境更舒適。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月20日
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