毛孩寄宿寵物旅館 注意空間提供打疫苗紀錄

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春節期間，飼主可能評估讓毛孩入住寵物旅館，業者表示，可先觀察寵物旅館空間大小，毛孩入住前要提供施打疫苗紀錄等；北市消保官建議，寵物入住時應簽訂契約，並留意內容。圖為寵物旅館。（台北市寵物商業同業公會提供）中央社記者劉建邦傳真 112年1月23日

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（中央社記者劉建邦台北23日電）春節期間，飼主若評估讓毛孩住寵物旅館，業者表示，可先觀察寵物旅館空間大小，毛孩入住前要提供施打疫苗紀錄等；北市消保官建議，寵物入住時應簽訂契約，並留意內容。

春節年假長，民眾會規劃返鄉或出國遊玩，家中毛孩可能評估入住寵物旅館，台北市寵物商業同業公會理事長李丕雯指出，建議消費者應找合法業者，因相關從業人員都領有證照，確保寵物安全及飼主權益。

她提到，北市寵物旅館大部分採不關籠，把毛孩送到寵物旅館，記得提供寵物平時使用的衣物等物品，因有習慣氣味，較能讓毛孩安心，另也可特別準備毛孩愛吃食物，防寵物在新環境時，因緊張沒胃口。

她說，北市目前約130家寵物旅館分布各行政區，約7成以上業者都有拿到政府評鑑過的特優或甲等，消費者可安心，有些業者會架攝影機，並把照片或影片提供給飼主。

飼主帶毛孩入住寵物旅館時，一定要先與業者溝通，告知毛孩平時習慣等狀況，業者會著重與飼主事前溝通層面，了解雙方想法，以寵物安全為優先考量。

她指出，入住寵物旅館的毛孩要先施打疫苗，因旅館內會有其他寵物，打過疫苗的毛孩，除保障自身健康，也能確保其他寵物身體狀況；至於收費部分，因應春節，業者收費不同，會提前公告在臉書（Facebook）粉專或官方網頁，消費者可先搜尋相關網頁掌握資訊。

台北市法務局主任消保官楊麗萍建議，消費者應事先洽詢包含照護人員專業性、照護項目及時間和方式、照護服務對價、未履約處理、照護期間寵物傷病通知、責任歸屬等事項，並簽契約，避免發生糾紛，導致權益受損。

另外，台北市動物保護處為讓毛孩飼主更方便搜尋相關資訊，與台北市寵物商業同業公會合作，推出福樂寵LINE官方帳號，內有評鑑特優的合法寵物旅館、醫療機構、安養機構等，只要透過手機的LINE搜尋@PETLOVECARE，就能掌握即時資訊。（編輯：李亨山）1120123

春節年假長，飼主可能評估讓毛孩住寵物旅館，業者表示，可先觀察寵物旅館空間大小，毛孩入住前要提供施打疫苗紀錄等。圖為寵物旅館。（台北市寵物商業同業公會提供）中央社記者劉建邦傳真 112年1月23日