毛孩子也要年夜飯 新北動物之家加菜添喜氣

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新北市政府動物保護防疫處為讓動物之家收容的毛孩子同享春節喜氣，加菜「雙喜營養滿分鮮蔬佐肉」，希望毛孩子們今年都能被認養。（新北動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 112年1月24日

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（中央社記者王鴻國新北24日電）為讓動物之家收容的毛孩子同享春節喜氣，新北市政府動物保護防疫處不忘加菜「雙喜營養滿分鮮蔬佐肉」，希望毛孩子們今年都能被認養，找到有愛的家。

考量寵物生理構造、代謝及營養需求與人不同，注重食材挑選的動保處表示，應避免高油脂、高鹽及許多寵物禁忌，如洋蔥、蔥、大蒜、辛香料或酒精等，否則可能造成嘔吐、腹瀉、血尿甚至休克。

動保處選擇天然營養食材，以不加調味料方式料理，適量添加花椰菜、高麗菜、地瓜、青椒、胡蘿蔔、蘋果或香蕉等，確保寵物健康及攝取充足營養。

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動保處表示，已籌募民眾捐贈的肉末等，煮好後可搭配水煮紅蘿蔔、小黃瓜等再混配飼料，就可創造多種色、香、味和營養俱全大補帖。

此外，動保處推薦民眾許多毛寶貝年節菜色，如應景「福兔平安蘋果派」，蘋果、地瓜泥、水煮蛋、絞肉與鯛魚肉分別蒸熟後，加上無鹽奶油混合均勻，用酥皮包裹，刷上蛋液放進烤箱烤到金黃；「兔飛猛進爽口鮭魚飯」是將鮭魚丁、熟飯及鴻喜菇炒熟，捏成飯糰狀，用蒸熟小黃瓜切片包裹，再以蒸熟花椰菜及芝麻點綴，為貓狗加菜添喜氣。（編輯：李明宗）1120124