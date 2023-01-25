螞蟻帝國規模化飼養 供民眾近距離觀察微生態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市龜山區「螞蟻帝國」專注於規模化螞蟻飼養，藉推廣螞蟻知識，讓民眾正確認識台灣本土螞蟻物種，飼養過程能近距離看到即使在野外也無法觀察到的螞蟻微生態。

螞蟻帝國店內有多座「螞蟻豪宅」，以半開放型態讓民眾自由參觀；這些螞蟻依種類區分，住在設置於大型玻璃缸的蟻巢中，能清楚看螞蟻細節及整體族群依不同階級複雜分工。

業者表示，店內螞蟻分成森林系和草原系，族群習性、生長速度和個體大小不同，體型較大希氏巨山蟻方便觀察，是飼養螞蟻初學者最愛，甜蜜巨山蟻則是大自然少見橘黃色，進食後能看見腹內食物顏色變化。

「想養螞蟻的人，都是喜歡享受觀察的樂趣」，業者說，飼養過程會發現螞蟻很愛乾淨，會把排泄物等垃圾和同伴屍體搬到特定區域，而採集、搬運食物及照顧幼蟲等也有不同分工。

螞蟻帝國曾在不同大學講座，除在網路科普知識宣導，店內也會不定期辦課程、DIY活動；業者說，館內將設台灣螞蟻生態博物館，希望成為下個里程碑。

全家造訪參觀的新北市黃小姐說，女兒想養寵物，朋友介紹下得知可養螞蟻，還能觀察生態，更有教育意義，也不用花太多時間照顧。

此外，民主進步黨籍立法委員鄭運鵬也愛養螞蟻，曾請螞蟻帝國訂製「螞蟻豪宅」，結合蒐集的日本玩具當主題，放在國會辦公室。（編輯：李明宗）1120125