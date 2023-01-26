守護在地文化 五湖四海宴、生肖展看見工藝之美

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原本經商的蔡享潤返鄉20年，近年開辦五湖四海宴、生肖特展等，他說，自己因為這塊土地有感情，串聯全國工藝師合作，即使碰到COVID-19疫情仍照常舉辦，守護在地文化，盼向大眾傳遞傳統工藝美學。中央社記者姜宜菁攝 112年1月26日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）經商的蔡享潤20年前回到雲林縣北港鎮，擔任解說員、朝天宮爐主，開設媽祖文化特色商店，並串聯全國各地工藝師舉辦五湖四海宴和生肖特展，讓民眾看見工藝之美。

從事文具銷售的蔡享潤20年前擔任北港朝天宮爐主，遂返鄉定居，擔任廟宇解說員、開設媽祖文化特色商店，並聽地方文化耆老講歷史，重新認識北港，發現北港文化底蘊豐厚，進而認識許多工藝師。

蔡享潤說，決定搬回北港定居時，妻子是反對的，不過在他慢慢講解北港歷史、工藝文化後，妻子跟著他的腳步踏上文化之旅，現在舉雙手贊成，更成為他最大的後盾。

熱愛媽祖文化與地方傳統工藝的蔡享潤，以工藝坊為基地，9年前打造工藝師的展演舞台「五湖四海宴」，2年前到台北展出，宴席上擺設精緻細緻的作品，包括木石雕刻、錫金銅器、佛粧陶藝、剪粘泥塑、拼布花燈、紙雕藝閣、編織籐藝等，民眾看到台灣工藝澎湃生命力。

蔡享潤指出，五湖四海宴發想自北港朝天宮媽祖轎班會、神明會的過爐傳統的滿漢全席，內容包括葷桌、素桌、看桌等共108道菜色，雲林縣傳統工藝文創產業發展協會以此為基礎，提供全國工藝師舞台展示作品。

除了舉辦五湖四海宴，蔡享潤每年農曆年舉辦生肖特展，今年正值兔年，他將召集不同領域、20多名工藝師開設「兔年」特展。

蔡享潤表示，生肖特展邁入第7年，今年首度到台北市中山會館布展，展出作品以立體雕塑為主，工藝師用陶藝、紙雕、木雕等不同素材呈現兔子不同樣貌。

蔡享潤說，自己因為這塊土地有感情，串聯全國工藝師，即使碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍照常舉辦，守護在地文化，傳遞工藝美學。（編輯：郭諭儒）1120126