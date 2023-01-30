新北博物館走春人潮爆棚 5天湧20萬人次

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（中央社記者高華謙台北30日電）新北市政府文化局所轄5館1園博物館在初二到初六推出「兔兒TOUR新北博」文化走春活動，相較去年春節人潮回溫超過5成以上，5天累計逾20萬參觀人次。

新北市府文化局今天發布新聞稿，文化局長龔雅雯指出，今年遇到最長的春節假期，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，出遊人潮眾多，相較去年春節各博物館入館人次，人潮回溫逾5成以上，5天累計逾20萬參觀人次，粉專活動期間也逾65萬人次觸及參與，在門票及各場館賣店收入更有顯著成長。

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龔雅雯說，今年推出「兔兒TOUR新北博」走春活動，主打「5館1園」的博物館小旅行，結合坪林茶業博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館鶯歌陶瓷博物館及林本源園邸，推出豐富的展覽、推薦遊程、DIY手作體驗、表演活動，讓民眾感受濃濃佳節氣氛。

新北市府文化局說，為讓所有來博物館走春的民眾能有更豐富的體驗，除了贈送民眾在旅遊中實用的限量旅行選物組，更與傑仕堡有氧酒店合作推出「2023文化走春tour住房專案」，還有「博物館走春拍照抽好禮」、「趣味走春情境抽住宿券」等多項網路抽獎活動，各項抽獎活動與中獎資訊將在2月1日公布，可上「2023兔年文化走春-兔兒TOUR新北博」活動網站、新北市文化局以及新北市各博物館粉絲專頁查詢。（編輯：屈享平）1120130