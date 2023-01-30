更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹縣府新春團拜 楊文科推簡化行政更便民

2023/1/30 16:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣政府今天舉行新春團拜，縣長楊文科表示，今年縣府推動簡化行政程序提升效率，排除不必要的手續及申請書，達到更便民服務。

新竹縣政府發布新聞稿指出，縣長楊文科、副縣長陳見賢、秘書長陳季媛等人，今天與縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢等人，共同舉行春節團拜活動。

楊文科表示，縣府要排除淤泥效應、提升整體行政效率，在過去執行中已實現資訊透明化，如加強發照的效率，也成為新竹縣在投資引商、不動產投資上的優勢。

楊文科說，未來要持續改善縣府行政效率，將不必要的手續及申請書簡化，目前已由行政處蒐集各局處資料，討論後會發布實施，盼能更加便民。

楊文科表示，竹縣去年底人口突破58萬人，縣民需求和縣政業務量累積增加，將在人事方面做大幅度調整，以迎合新的未來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

竹縣今年的重要活動部分，楊文科說，新竹縣暌違47年後在4月22日舉辦全中運，感謝教育局及全縣國中小的參與，將展現竹縣新樣貌；下半年則有辦理中台灣區域治理平台、桃竹竹苗區域治理平台。

楊文科表示，在有關新竹縣市共同問題部分，目前與新竹市長高虹安組成跨域平台，縣市政府秘書長已啟動協調，將盡快召開首次會議，解決縣市共同問題。（編輯：張銘坤）1120130

#楊文科
#新竹縣
#新竹縣政府
楊文科
鄭朝方拜會楊文科 盼助解決交通改善水環境竹縣新工派出所新建動土 預計113年5月完工
陳見賢
竹縣體育場附屬停車場啟用 半小時10元活化使用率竹縣議員民進黨席次成長 國民黨席次過半
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族