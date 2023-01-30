竹縣府新春團拜 楊文科推簡化行政更便民

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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣政府今天舉行新春團拜，縣長楊文科表示，今年縣府推動簡化行政程序提升效率，排除不必要的手續及申請書，達到更便民服務。

新竹縣政府發布新聞稿指出，縣長楊文科、副縣長陳見賢、秘書長陳季媛等人，今天與縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢等人，共同舉行春節團拜活動。

楊文科表示，縣府要排除淤泥效應、提升整體行政效率，在過去執行中已實現資訊透明化，如加強發照的效率，也成為新竹縣在投資引商、不動產投資上的優勢。

楊文科說，未來要持續改善縣府行政效率，將不必要的手續及申請書簡化，目前已由行政處蒐集各局處資料，討論後會發布實施，盼能更加便民。

楊文科表示，竹縣去年底人口突破58萬人，縣民需求和縣政業務量累積增加，將在人事方面做大幅度調整，以迎合新的未來。

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竹縣今年的重要活動部分，楊文科說，新竹縣暌違47年後在4月22日舉辦全中運，感謝教育局及全縣國中小的參與，將展現竹縣新樣貌；下半年則有辦理中台灣區域治理平台、桃竹竹苗區域治理平台。

楊文科表示，在有關新竹縣市共同問題部分，目前與新竹市長高虹安組成跨域平台，縣市政府秘書長已啟動協調，將盡快召開首次會議，解決縣市共同問題。（編輯：張銘坤）1120130