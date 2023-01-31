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台中東勢新丁粄節2/4登場 歡喜踩街警方交通疏導

2023/1/31 11:10
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市東勢區自2月4日起一連2天將舉辦客家庄年度盛事「新丁粄節」，將展示120斤傳統新丁粄、擲筊祈福等，東勢警分局估人潮湧入，周邊道路規劃疏導措施，呼籲多利用接駁車。

台中市東勢警分局今天發布新聞稿指出，往年「新丁粄節」踩街交通特性，活動路線由東勢國小出發，行經東勢區三民街、中山路等路段，最終至東勢客家文化園區集結展演。為維持踩街活動交通安全及順暢，針對周邊道路規劃疏導措施，管制時間為2月4日下午2時至傍晚5時。

東勢警分局呼籲參與的民眾在活動期間多加利用接駁車，活動接駁車在2月4日起一連2天，每天上午9時起至晚間9時止，由東勢河濱公園停車場單輛單向巡迴出發，沿途停靠東勢河濱公園、第一橫街與文化街口、三民街與第三橫街口、三民街與中山路口、豐勢路與文化街口，方便民眾往來活動會場。

警方指出，民眾也可至東勢區東勢立體綜合停車場、東勢客家文化園區停車場、園區旁臨時停車場、東勢停七停車場、東勢河濱公園等停車處所停放車輛後，即可輕鬆步行至活動會場。

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「新丁粄節」源於早期農業社會流傳百年的民俗活動，家族以「米粄」供品祈求伯公伯婆庇佑多子多孫，並以更多「米粄」還願，求得新丁而向神明還願的「米粄」供品即稱為「新丁粄」。隨著兩性平權發展，家生壯丁就做「龜粄」，生女兒就做「桃粄」，分送給親友分享喜氣。

台中市政府客家事務委員會表示，這次活動除延續往年辦理120斤巨大新丁粄展示、擲筊祈福活動、求子還願、求文昌等客家文化活動外，還邀請多名藝人演出，邀集民眾一同聽好歌、摸彩拿大獎。（編輯：戴光育）1120131

#東勢河濱公園
#台中市東勢警分局
#三民街
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